Килиан Мбаппе поддержал травмированного Неймара: ты вернешься еще более сильным

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе поддержал своего одноклубника Неймара, получившего травму в товарищеском матче за сборную Бразилии.Инцидент случился в первом тайме контройного матча с Катаром (2:0): на 14-й минуте полузащитник Ассим Мадибо совершил подкат в попытке отобрать мяч, в результате чего бразилец не смог устоять на ногах. Спустя 7 минут Неймар был заменен на Эвертона Соареса. После замены Неймар плакал на скамейке запасных и смог уйти в раздевалку только с помощью персонала. Стадион он покидал на костылях. В результате у 27-летнего форварда диагностировали разрыв связок голеностопного сустава на правой ноге."Печальные новости для тебя, мой брат. Знаю, насколько важен был этот турнир для тебя, но ты вернешься еще более сильным. Сохраняй улыбку, она всегда делала тебя сильнее", - написал Мбаппе в инстаграме.