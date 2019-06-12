Килиан Мбаппе забил 44 гола за сезон. Французам такое не удавалось с 2004 года

Нападающий "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе забил 44 гола в сезоне-2018/19. 39 из них в составе клуба, 5 — за национальную команду.Французские футболисты не забивали 44 гола за сезон с сезона-2003/04. Тогда подобное удалось экс-нападающему лондонского «Арсенала» Тьерри Анри, сообщает Get French Football News.