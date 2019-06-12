Килиан Мбаппе назвал фейковыми новостями слухи о его требованиях к "ПСЖ"

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе дал комментарий относительно слухов, появившихся в СМИ, о его требованиях к клубу.

В французской прессе появилась информация о том, что нападающий "ПСЖ" выдвинул условия для продолжения конракта, в котрых было написано, что он должен играть в центре нападения, бить все пенальти, а также получать наибольшую долю имиджевых прав.

Мбаппе ответил на эти заявления, назвав их фейковыми новостями.

"Простите, кажется, вы забыли, что Килиан Мбаппе хочет быть голкипером. Фейковые новости", – написал 20-летний футболист сборной Франции в твиттере.

"Газета.ру"
Теги: Мбаппе ПСЖ Лига 1
Сегодня, 16:05
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама