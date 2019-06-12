Килиан Мбаппе назвал фейковыми новостями слухи о его требованиях к "ПСЖ"

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе дал комментарий относительно слухов, появившихся в СМИ, о его требованиях к клубу.В французской прессе появилась информация о том, что нападающий "ПСЖ" выдвинул условия для продолжения конракта, в котрых было написано, что он должен играть в центре нападения, бить все пенальти, а также получать наибольшую долю имиджевых прав.Мбаппе ответил на эти заявления, назвав их фейковыми новостями."Простите, кажется, вы забыли, что Килиан Мбаппе хочет быть голкипером. Фейковые новости", – написал 20-летний футболист сборной Франции в твиттере.