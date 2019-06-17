Агент Неймара провел переговоры с двумя клубами чемпионата Испании

Летнее трансферное окно может быть последним для Неймара в качестве игрока "ПСЖ".По информации L'Equipe, бразилец планирует вернуться в Испанию. Агент Пини Захиви, очень близкий к семье Неймара, провел переговоры с "Барселоной", а также с мадридским "Реалом".Напомним, что переход бразильца из "Барселоны" в "ПСЖ" был самым дорогим в истории футбола и составлял 222 млн евро. На данный момент его трансферная стоимость оценивается около 180 млн евро.