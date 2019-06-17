"ПСЖ" намерен перехватить у "Ювентуса" игрока "Лацио"

"ПСЖ" планирует подписать полузащитника римского "Лацио" Сергея Милинковича-Савича.По информации Canal +, агент игрока Матея Кежман на этой неделе провел встречу со спортивным директором "ПСЖ" Леонардо. Парижане готовы предложить за футболиста 75 миллионов евро и еще 5 миллионов в виде бонусов. Римский клуб требует 100 миллионов евро.Еще одним претендентом на 24-летнего игрока является туринский "Ювентус", который уже сделал футболисту сборной Сербии выгодное предложение.