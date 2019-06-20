Александр Головин: все мои мысли и ближайшие планы связаны с "Монако"
Российский полузащитник "Монако" Александр Головин подчеркнул, что не думает о переходе в другой клуб в ближайшее время.
"Собираюсь качественно подготовиться к сезону в составе "Монако". Уже много раз говорил, что все мои мысли и ближайшие планы связаны с этим клубом.
Думаю, конкретные цели и задачи нам чуть позже поставит руководство клуба. Что касается меня, то хотелось бы быть максимально полезным команде", - цитирует Головина Sport24.ru.
"Собираюсь качественно подготовиться к сезону в составе "Монако". Уже много раз говорил, что все мои мысли и ближайшие планы связаны с этим клубом.
Думаю, конкретные цели и задачи нам чуть позже поставит руководство клуба. Что касается меня, то хотелось бы быть максимально полезным команде", - цитирует Головина Sport24.ru.