Неймару с самого начала не нравилось в "ПСЖ"
Человек из близкого окружения нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Неймара рассказал причины, по которым игрок хочет покинуть клуб, сообщает Sport24.ru.
Бразилец хотел вернуться в "Барселону".
"Он никогда не был счастлив в Париже. Неймар получал удовольствие всего несколько недель. Он все время сравнивал "ПСЖ" и "Барселону". Он считает парижан маленьким клубом, который только хочет выглядеть большим. В конце первого сезона в "ПСЖ" он решил, что хочет уйти. Он попросил отца вернуть его в "Барселону", — рассказал источник.
Бразилец хотел вернуться в "Барселону".
"Он никогда не был счастлив в Париже. Неймар получал удовольствие всего несколько недель. Он все время сравнивал "ПСЖ" и "Барселону". Он считает парижан маленьким клубом, который только хочет выглядеть большим. В конце первого сезона в "ПСЖ" он решил, что хочет уйти. Он попросил отца вернуть его в "Барселону", — рассказал источник.