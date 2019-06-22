Неймар оценил выступление "ПСЖ" в прошлом сезоне

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар оценил выступление французской команды в сезоне-2018/19.Футболист, по информации СМИ, намерен покинуть парижский клуб."К сожалению, я снова получил травму в этом сезоне. И опять в решающий момент. Я хорошо себя чувствовал на поле, команда была сильной и в хорошей форме, становилась лучше и лучше в каждой игре. Я не мог находиться на поле со своими одноклубниками, но нужно двигаться дальше.Главной целью в прошлом сезоне была Лига чемпионов. Так что мы все очень тяжело перенесли вылет. Я чувствовал себя так же, как и другие игроки или болельщик — грустно.Нам нужно проанализировать прошлый сезон, чтобы понять, где мы можем прибавить в индивидуальных качествах, а где в коллективных. Это наш долг. Я уверен, что мы будем сильнее в следующем сезоне", — цитирует Неймара So Foot.