Неймар оценил выступление "ПСЖ" в прошлом сезоне

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар оценил выступление французской команды в сезоне-2018/19.

Футболист, по информации СМИ, намерен покинуть парижский клуб.

"К сожалению, я снова получил травму в этом сезоне. И опять в решающий момент. Я хорошо себя чувствовал на поле, команда была сильной и в хорошей форме, становилась лучше и лучше в каждой игре. Я не мог находиться на поле со своими одноклубниками, но нужно двигаться дальше.

Главной целью в прошлом сезоне была Лига чемпионов. Так что мы все очень тяжело перенесли вылет. Я чувствовал себя так же, как и другие игроки или болельщик — грустно.

Нам нужно проанализировать прошлый сезон, чтобы понять, где мы можем прибавить в индивидуальных качествах, а где в коллективных. Это наш долг. Я уверен, что мы будем сильнее в следующем сезоне", — цитирует Неймара So Foot.

"Газета.ру"
Теги: Неймар ПСЖ
Сегодня, 17:28
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