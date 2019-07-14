Дунга: Неймар должен выбрать клуб, где он будет счастлив

Бразильский тренер Дунга заявил, что его соотечественник форвард "ПСЖ" Неймар должен не гнаться за деньгами, а прислушаться к своему сердцу при выборе новой команды."Важно, чтобы он выбрал то место, где он будет счастлив и будет получать удовольствие от игры. Люди не понимают, что бразильский футболист отличается от европейского. Мы любим играть, веселиться, в противном случае мы становимся напряженными и грустными. Надеюсь, в следующем сезоне он сможет принести нам радость и показать свой потенциал.У Неймара много качеств. Он обладает всем тем, что нужно футболисту, и кроме того он повзрослел. Ему все больше нравится забивать голы, а не только идти в обводку", - цитирует Дунгу terra.com.br.