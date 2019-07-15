"Порту" предложил "ПСЖ" 5 млн евро за Траппа

"Порту" хочет приобрести вратаря "ПСЖ" Кевина Траппа в это межсезонье, сообщает L`Equipe.

Португальский клуб предложил за 29-летнего голкипера чуть более пяти миллионов евро.

Минувший сезон немец провел на правах аренды в "Айнтрахте". Сообщалось, что франкфуртцы предложили за него 10 миллионов, но эта сумма не устроила парижан.

Основной вратарь "Порту" Икер Касильяс, перенесший инфаркт, войдет в руководство клуба на время восстановления.

В сезоне-2018/19 Трапп сыграл в 33 матчах и пропустил 47 голов.

Sports.ru
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Лига 1 ПСЖ Порту
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