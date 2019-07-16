Неймар хочет перейти в один из четырех топ-клубов Европы

Нападающий "Пари Сен-Жермен" готов перейти в один из четырех топ-клубов Европы, сообщает Mundo Deportivo.По информации издания, вернувшийся к тренировкам с клубом бразилец не изменил своего желания сменить команду. Приоритетным вариантом является трансфер в "Барселону", однако футболист также готов попробовать свои силы в мюнхенской "Баварии", туринском "Ювентусе" или мадридском "Реале".Неймар рассматривал вариант перехода в "Манчестер Юнайтед", но из-за невыхода команды в Лигу чемпионов он отказался рассматривать возможность продолжения карьеры в составе "красных дьяволов".