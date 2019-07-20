Леонардо: у "ПСЖ" нет конкретных предложений по Неймару

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо высказался о будущем форварда Неймара, которого связывают с переходом в "Барселону".

"Честно говоря, с нашего последнего разговора ничего не изменилось. Абсолютно ничего.

Никаких движений нет. Конкретных предложений по Неймару нет.

Он с нами, он игрок "ПСЖ". Повторюсь, конкретных предложений нет. Эта ситуация длится уже дней десять", – передает слова Леонардо Le Parisien.

sports.ru

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Ла Лига ПСЖ Неймар
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