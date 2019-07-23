Президент "Лилля": продажа Николя Пепе практически завершена

Президент "Лилля" Жерар Лопез дал понять, что нападающий команды Николя Пепе в ближайшее время сменит клубную прописку."Мы свою работу завершили. Если Николя уйдет, мы получим то, что нам надо. Трансфер практически завершен. Нико мог покинуть нас еще прошлым летом. За ним выстроились большие клубы, поэтому, думаю, он уйдет. Хотя в футболе никогда не знаешь, как все сложится", — цитирует Лопеза Squawka.В минувшем сезоне Пепе провел 38 матчей за "Лилль" в чемпионате Франции и забил 22 гола, став лучшим бомбардиром команды и вторым бомбардиром во всей лиге. Также на его счету 11 голевых передач. Контракт Пепе с "догами" рассчитан до лета 2022 года.