"ПСЖ" намерен продать Неймара до 31 июля

"Пари Сен-Жермен" планирует расстаться со своим нападающим Неймаром до 31 июля, сообщает AS со ссылкой на CNews.По информации источника, в парижском клубе хотят избавиться от бразильца до того, как он вернётся к тренировкам в основной группе. В стане парижан опасаются, что пребывание в команде 27-летнего форварда, который желает сменить клубную прописку, может неблагоприятно сказаться на подготовке "ПСЖ" к сезону.Неймар перешёл в "Пари Сен-Жермен" летом 2017 года из "Барселоны" за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. Контракт 27-летнего форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.