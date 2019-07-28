Неймар пропустит все товарищеские игры "ПСЖ" и матч за Суперкубок Франции

Форвард "ПСЖ" Неймар не будет принимать участие в летних товарищеских матчах команды. Об этом сообщает L`Equipe.Тренерский штаб чемпионов Франции хочет избежать риска рецидива травмы 27-летнего бразильца. Напомним, Неймар лишь недавно залечил повреждение голеностопа.По данным источника, бразилец также пропустит матч за Суперкубок Франции против "Ренна", запланированный на 3 августа. Судя по всему, ожидать нападающего на поле следует лишь в первом туре чемпионата Франции против "Нима" (11 августа).