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Неймар избежал суда по обвинению в изнасиловании модели

Нападающему "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймару не будет предъявлено обвинение в изнасиловании.

В ходе расследования полиция не нашла доказательств совершения преступления 27-летним футболистом, обнаружив массу противоречий в показаниях девушки, обвинившей игрока в изнасиловании.

Таким образом, с Неймара сняты все подозрения и он не предстанет перед судом.

Бразильская модель Нажила Триндади обвинила Неймара в изнасиловании, которое он, по её словам, совершил 15 мая в парижском отеле, находясь в изменённом сознании. Девушка обратилась за помощью в правоохранительные органы, подав заявление в полицейский участок Сан-Паулу. Неймар отрицал все обвинения и настаивал, что это шантаж с целью вымогательства денег, сообщает "Чемпионат" со ссылкой на UOL Esporte.

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Теги: Неймар ПСЖ Лига 1
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