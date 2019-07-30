Леонардо проведет переговоры с Неймаром

Спортивный директор "ПСЖ" Леонардо встретиться с нападающим парижан Неймаром. Для этого он специально прилетит в Китай, где сейчас находится клуб. Леонардо постарается уговорить 27-летнего соотечественника остаться в клубе, сообщает Sport.es.Сам Неймар сейчас находится в расположении команды, но тренерский штаб решил не задействовать его в товарищеских матчах.Главным претендентом на бразильца считается "Барселона". Сам игрок также заявлял о желании вернуться в испанский клуб. Действующий контракт Неймара с "ПСЖ" рассчитан до июня 2022 года.