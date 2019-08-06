Российский полузащитник "Монако" Александр Головин поделился впечатлениями от старта сезона в РПЛ и рассказал о возможном переходе одного из одноклубников в российский клуб.
"Меня удивили "Крылья". Нападающий Соболев хорошо проявил себя и стал лучшим игроком лиги месяца. "Зенит" стартовал как и ожидалось — все выигрывают плюс минус. Если честно, мне очень понравилась идея вручать после каждого матча статуэтку лучшему игроку. Этот приз — дополнительная мотивация, особенно для молодых футболистов. Проявить себя, чтобы тебя отметили, про тебя написали. Думаю, это крутая идея.
Спрашивают ли партнеры по команде про чемпионат России? Спрашивают, а один даже собирался в Россию. Не буду говорить кто, но он почти перешел в РПЛ в это межсезонье. Может, еще перейдет, поэтому не буду говорить кто. Спрашивал про перелеты — я сказал, что по сравнению с Францией долгие, бывает и по четыре часа лететь… Интересуются, но 90 процентов отказывается из-за погоды", — цитирует Головина ТАСС.
Александр Головин рассказал о возможном переходе одноклубника по "Монако" в клуб РПЛ
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»