Чемпионат Франции стартует сегодня матчем между "Монако", за который выступает полузащитник сборной России Александр Головин, и "Лионом". Бывший игрок московского ЦСКА пропустит первую встречу своей команды из-за перебора желтых карточек, полученных в сезоне-2018/19.
Для Головина начинается второй год в европейском футболе. В прошлом сезоне "Монако" провел 51 матч, россиянин выходил на поле в 35 встречах, забив четыре мяча и сделав столько же голевых передач.
Вице-президент "Монако" Олег Петров сказал, что руководство клуба всерьез рассчитывает на 23-летнего россиянина и не собирается продавать его. Головина тоже все устраивает в команде. "Даже если бы кто-нибудь хотел, то я бы отказал. Точно остался бы на сезон, не важно, кто бы звал, ведь не каждый же год менять команды", - отметил российский футболист.
ТАСС
Александр Головин пропустит матч с "Лионом" из-за перебора желтых карточек
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