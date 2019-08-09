"ПСЖ" предложит Дибале контракт на € 60 млн

"ПСЖ" продолжает контактировать с агентом форварда "Ювентуса"по возможному трансферу аргентинца. Парижане готовы предложить футболисту контракт сроком на пять лет с зарплатой € 12 млн за сезон. За ситуацией следит "Интер", который заинтересован в обмене 25-летнего нападающего "старой синьоры" на своего экс-капитана Мауро Икарди.В минувшем сезоне Дибала провёл за туринский "Ювентус" 42 матча во всех турнирах. В активе аргентинского футболиста 10 голов и пять результативных передач. Контракт нападающего с итальянской командой рассчитан до 30 июня 2022 года.