» » Пауло Дибала может заменить Неймара в "ПСЖ"

Пауло Дибала может заменить Неймара в "ПСЖ"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала — главный кандидат на замену форварда "ПСЖ" Неймара. Об этом сообщает ряд французских и итальянских источников.

Сегодня спортивный директор "ПСЖ" Леонардо заявил, что клуб продвинулся в вопросе продажи Неймара в другую команду, хотя и не уточнил, в какую именно. Скорее всего, у Неймара есть только два варианта: "Барселона" или "Реал".

Ожидается, что в случае ухода бразильца парижане заинтересуются Дибалой. Зарплата аргентинца не должна стать проблемой для французского гегемона.

Sport24.ru

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Дибала Ювентус Серия А ПСЖ Лига 1
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
Серия А 2018/19
# Команда И О
1 Ювентус 38 90
2 Наполи 38 79
3 Аталанта 38 69
4 Интер 38 69
5 Милан 38 68
6 Рома 38 66
...
20 Кьево 38 17(-3)
Сезон | Таблица | Календарь
Лига 1 2019/20
# Команда И О
1 Лион 1 3
2 Реймс 1 3
...
3 ПСЖ 0 0
4 Лилль 0 0
5 Сент-Этьен 0 0
6 Монпелье 0 0
...
18 Брест  ↕  0 0
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Алексей Сутормин: делить лидерство в "Зените" не сложнее, играть с такими футболистами - одно удовольствие
Алексей Сутормин - о Малкоме: школа "Барсы" ощущается, играет в пас
Бранислав Иванович: Малком - очень классный игрок. Когда он начнет забивать - вопрос времени 1
Владимир Пильгуй: "Зенит" классом намного выше "Динамо"
"Нижний Новгород" может уволить всё руководство клуба
Сами Хедира может вернуться в "Штутгарт"
Евгений Башкиров: тяжело ли было играть против "Краснодара"? Интересно.
Матвей Сафонов: у меня язык не повернется назвать эту победу несправедливой
Президент "Оренбурга" подвел итоги матча с "Тамбовом": спасать матч на последних минутах - ненормально
Маркус Берг: пока команда выигрывает, то неважно, кто забивает голы
Дмитрий Хохлов: "Динамо" начнет выстраивать команду, когда будет завершено комплектование 2
На стадионе голландского АЗ обвалилась крыша 1
Юнес Намли: показалось, что в матче с "Рубином" судья судил против "Краснодара" 3
Пауло Дибала может заменить Неймара в "ПСЖ"
"Краснодар" и "Рубин" выяснили, кто самая атакующая команда РПЛ
Александр Руденко: заслуженно нас освистывали болельщики
2,8 : 3,65 в пользу "питерцев". Оценки по итогам матча "Динамо" - "Зенит" 2
Марсело: на меня выходили итальянские клубы
Сергей Семак: до конца матча с "Динамо" была нервозность, в 1-м тайме "Зенит" ошибался на ровном месте 2
Павел Мамаев – о сборной России: возможно все. И в тюрьму попасть, и в сборную вернуться 2
Андрей Лунин попал в сферу интересов "Милана"
"Спартак" подал протест на результат матча молодежной команды с "Ахматом" 4
"Краснодар" дома минимально выиграл у "Рубина" 12
Дзюба не знает пощады. Уверенная победа чемпиона в Москве 5
"Зенит" уверенно победил "Динамо" 77
Савелий Козлов: оценка результата не отрицательная, но и не положительная
Агент Перишича отправится в Мюнхен
Пеп Гвардиола - об использовании технологии в матчах АПЛ: нужно быть готовым к ситуациям, когда ВАР не на твоей стороне
Андреа Чуканов: "Оренбург" недоволен, несмотря на то что отыгрался со счёта 0:2
Анатолий Мещеряков: трансферная кампания "Локомотива" не закончена
Все новости