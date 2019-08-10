Пауло Дибала может заменить Неймара в "ПСЖ"

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала — главный кандидат на замену форварда "ПСЖ" Неймара. Об этом сообщает ряд французских и итальянских источников.Сегодня спортивный директор "ПСЖ" Леонардо заявил, что клуб продвинулся в вопросе продажи Неймара в другую команду, хотя и не уточнил, в какую именно. Скорее всего, у Неймара есть только два варианта: "Барселона" или "Реал".Ожидается, что в случае ухода бразильца парижане заинтересуются Дибалой. Зарплата аргентинца не должна стать проблемой для французского гегемона.