Леонардо: Неймар совершил ошибки

Спортивный директор "Пари Сен-Жермен" Леонардо прокомментировал ситуацию с будущим форварда своей команды Неймара."Информация, что Неймар отстранён от тренировок с командой, — это ложь. Он работает по индивидуальной программе, восстанавливаясь от травмы. Он игрок "ПСЖ", у него есть контракт с клубом на три года, не стоит об этом забывать. Мы должны всё проанализировать, прежде чем он сможет вернуться на поле.Если говорить о реакции фанатов на него, то Неймар совершил ошибки. Я не был с ним знаком раньше. Со временем я узнаю его. И я искренне думаю, что он хороший парень с очень хорошим прошлым. Он потрясающий игрок.Как уже известно, клуб ведёт переговоры по его будущему, но никаких подвижек в этом вопросе нет", - цитирует Леонардо RMC Sport.