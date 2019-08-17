Томас Тухель: сильный "ПСЖ" - это "ПСЖ" с Неймаром в составе

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель прокомментировал слухи о возможном трансфере бразильского форварда клуба Неймара."Не знаю, как меняется ситуация с Неймаром. Трансферное окно закроется 2 сентября. Но сейчас я могу лишь повторить то, что говорил уже много раз: Неймар игрок "ПСЖ", он часть нашей команды.Я считаю, что мы являемся сильной командой. Но когда я думаю о "ПСЖ", то представляю в ее составе и Неймара тоже. Это игрок, который может действовать на поле агрессивно, двигать мяч и использовать дриблинг. Сильный "ПСЖ" — это "ПСЖ" с Неймаром в составе. Ничего не изменилось, я все еще на него рассчитываю.У него еще три года по контракту с "ПСЖ". Да, он чувствительный и эмоциональный парень. Ему нелегко бывает принять, что люди не понимают, как много сил он отдает на поле ради команды. Мы должны принять этот вызов как команда, я всегда буду защищать его. Надеюсь, Неймар вернется и сможет снова играть по 90 минут. Но сейчас ему еще рано выходить на поле", — цитирует Тухеля L’Equipe.