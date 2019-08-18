"Марсель" не сумел обыграть "Нант" в выездном матче 2-го тура французской Лиги 1. Встреча состоялась на стадионе "Ля Божуар" в Нанте и завершилась без забитых голов — 0:0.
После матча игроки "Марселя" пребывали не в лучшем настроении и не хотели идти благодарить своих фанатов, приехавших на выезд. Главный тренер провансальцев Андре Виллаш-Боаш буквально заставил свою команду отдать дань уважения болельщикам.
Sport24
Виллаш-Боаш заставил игроков "Марселя" поблагодарить фанатов после матча с "Нантом"
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