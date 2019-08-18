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Леонарду Жардим: цель "Монако" - продолжать работать и преодолеть все препятствия

Главный тренер "Монако" Леонарду Жардим прокомментировал разгромное поражение от "Меца" (0:3) в матче чемпионата Франции.

"Матч был сложный. Уже в начале встречи мы получили пенальти, а через полчаса игры остались в меньшинстве. Может быть судья увидел в VAR что-то такое, чего я не заметил. Мы готовились к сезону 6 недель, но нам все равно пришлось вводить в состав новых игроков. Наша цель — продолжать работать и преодолеть все препятствия.

Когда ты проигрываешь два или три матча, то это уже можно считать черной полосой. Мы постараемся сделать так, чтобы команда быстро стала конкурентоспособной. Фалькао? У него были проблемы со здоровьем, он не был готов играть. Если бы Фалькао был здоров, то Бен-Йеддеру не пришлось бы играть с первых минут. Он мог бы тогда выходить на поле на более короткие промежутки и играть понемногу. Но нашего состава не хватило на то, чтобы новички постепенно входили в игру", — цитирует Жардима L’Equipe.

Sport24


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Теги: Жардим Монако
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