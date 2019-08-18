Томас Тухель: Неймар не уйдет из "ПСЖ", пока у нас не будет замены

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель в очередной раз прокомментировал слухи о возможном уходе бразильского форварда Неймара."Неймар не уйдет, пока у нас не будет замены ему. Это исключено. Если он останется, у нас будет игрок, который поможет нам побеждать.Трансферное окно будет открыто еще более чем 10 дней. Пока что ситуация не изменилась: мой игрок не может играть, потому что не тренировался вместе с остальными", — цитирует Тухеля Goal.