Томас Тухель: Неймар в хорошей форме, но пока его ситуация не ясна, он не может играть

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель рассказал, что нападающий Неймар не будет играть за парижан, пока не разрешится ситуация с его будущим."Неймар находится в хорошей форме. Он провел хорошую неделю с товарищами по команде. Однако у клуба четкая позиция: пока его ситуация не ясна, он не может играть. Если завтра все прояснится, он сможет сыграть", — сказал Тухель, слова которого в твиттере приводит журналист ESPN FC Джонатан Джонсон.