Килиан Мбаппе может пропустить до месяца из-за разрыва подколенного сухожилия

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе выбыл на месяц в результате повреждения, полученного в матче третьего тура Лиги 1 с "Тулузой" (4:0).20-летний игрок провел на поле 66 минут, после чего получил травму и был заменен. Форвард уходил в раздевалку, держась за бедро.По информации Le Parisien, сегодня утром француз прошел медицинское обследование, в результате которого у него был выявлен разрыв подколенного сухожилия. Футболист пропустит от трех до четырех недель.Таким образом Мбаппе может пропустить стартовую игру "ПСЖ" в Лиге чемпионов, которая состоится примерно в середине сентября.