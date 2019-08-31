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"ПСЖ" хочет расстаться с Паредесом

Полузащитник французского "Пари Сен-Жермен" Леандро Паредес может продолжить карьеру в испанском "Бетисе". Об этом сообщает журналист Абделла Булма.

Как утверждает источник, команда из Севильи хочет арендовать у парижан 25-летнего хавбека, а из-за того, что в "ПСЖ" никто на аргентинца не рассчитывает, в арендном соглашении по игроку может быть прописана обязательная опция выкупа.

В составе французского клуба Передес выступает с января текущего года. "ПСЖ" купил его у петербургского "Зенита" за €40 млн. Всего в составе чемпиона Франции он сыграл 26 матчей и отдал две результативные передачи.

"Газета.ру"


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Теги: Паредес ПСЖ
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