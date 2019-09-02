Бразилец крайне недоволен тем, что не смог в летнее трансферное окно перейти в "Барселону", поэтому на тренировках тяжело себя сдерживать. У него возник конфликт с одноклубником, имя которого раскрывается, и это привело к стычке, утверждает L.
Напомним, накануне руководители клуба из столицы Франции обратились к фанатам с просьбой мягче относиться к Неймару.
Неймар устроил стычку с одноклубником на тренировке "ПСЖ"
Нападающий парижского клуба Неймар оказался замешан в неприятном инциденте.
Фото: Aurelien Meunier - PSG / Contributor / PSG / Gettyimages.ru
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