Кейлор Навас: постараюсь завоевать сердца фанатов "ПСЖ", известных на всю Европу своей страстью
Новичок "Пари Сен-Жермен" Кейлор Навас прокомментировал свой переход в стан французской команды.
Фото: Getty Images
"Я действительно очень рад перейти в "ПСЖ". Переезжаю во Францию с большими надеждами. В Латинской Америке мой новый клуб считается престижным, и я очень хочу стать частью приключения, начавшегося несколько лет назад. Приложу все усилия для того, чтобы "ПСЖ" завоевал новые титулы, поделюсь своим опытом и профессионализмом. И я также постараюсь завоевать сердца парижских фанатов, которые известны на всю Европу своей страстью", — приводит слова Наваса официальный сайт парижского клуба.
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