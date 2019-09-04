Атем Бен-Арфа: поиск клуба — это как поиск женщины. Если она не возбуждает тебя, твой младший брат подведёт

Бывший полузащитник сборной Франции Атем Бен-Арфа, в прошлом сезоне выступавший хза "Ренн". рассказал, почему до сих пор не нашёл новый клуб.

Фото: Getty Images Sport

"Никакой из предложенных вариантов меня не заинтересовал. Поиск клуба — это как поиск женщины. Если она не возбуждает тебя, твой младший брат тебя подведёт", — написал Бен-Арфа в своём "инстаграме".



В сезоне-2018/19 Бен-Арфа провёл в составе "Ренна" 41 матч в разных турнирах, забил 9 голов и записал в свой актив 6 передач.