Экс-тренер "ПСЖ" Луис Фернандес раскритиковал клуб из-за отношения к молодым игрокам

Луис Фернандес, который два периода был главным тренером "ПСЖ" (1994-1996, 2000-2003), раскритиковал нынешнюю работу клуба из столицы Франции. В летнее трансферное окно "ПСЖ" продал нескольких своих воспитанников.