Экс-тренер "ПСЖ" Луис Фернандес раскритиковал клуб из-за отношения к молодым игрокам
Луис Фернандес, который два периода был главным тренером "ПСЖ" (1994-1996, 2000-2003), раскритиковал нынешнюю работу клуба из столицы Франции. В летнее трансферное окно "ПСЖ" продал нескольких своих воспитанников.
"ПСЖ" избавляется от молодёжи. Наверное, я ничего не понимаю в трансферных делах, но с такими игроками можно было успешно сыграть и в Лиге чемпионов. У нас что, нет своих вратарей? Но клуб берёт польского футболиста на позицию третьего голкипера. Меня не хотят слышать. Это удивляет и разочаровывает, как "ПСЖ" относится к собственным молодым воспитанникам", - приводит слова Фернандеса Le Figaro.
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