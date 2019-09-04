В "ПСЖ" Икарди будет получать в два раза больше, чем в "Интере"

Переход в "Пари Сен-Жермен" оказался выгоден в финансовом плане для форварда "Интера" Мауро Икарди.Как сообщает Sky Sport Italia, на "Парк де Пренс" 26-летний нападающий за год получит € 8 млн и ещё € 2 млн в виде бонуса. Это ровно в два раза больше, нежели аргентинец зарабатывал в "Интере".Напомним, "ПСЖ" арендовал Икарди до конца сезона-2019/20. Следующим летом у парижан будет право выкупа контракта форварда.