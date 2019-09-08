Тьяго Силва: слава богу, Неймар остался в "ПСЖ". Без него мы не сможем выиграть ЛЧ

Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Тьяго Силва остался доволен тем, что его одноклубник и партнёр по национальной команде Неймар остался в стане действующих чемпионов французской Лиги 1."Слава богу, Неймар остался. Мы очень рады, потому что у нас очень большая цель. Все знают, что речь идёт о Лиге чемпионов. Понятно, что мы не сможем осуществить свою мечту без отличных футболистов.Уход Неймара стал бы для «нас огромной потерей. После трёх месяцев без футбола он показал, насколько хорош и важен", - цитирует Силву Goal.