Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Тьяго Силва остался доволен тем, что его одноклубник и партнёр по национальной команде Неймар остался в стане действующих чемпионов французской Лиги 1.
"Слава богу, Неймар остался. Мы очень рады, потому что у нас очень большая цель. Все знают, что речь идёт о Лиге чемпионов. Понятно, что мы не сможем осуществить свою мечту без отличных футболистов.
Уход Неймара стал бы для «нас огромной потерей. После трёх месяцев без футбола он показал, насколько хорош и важен", - цитирует Силву Goal.
"Чемпионат.сом"
Тьяго Силва: слава богу, Неймар остался в "ПСЖ". Без него мы не сможем выиграть ЛЧ
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