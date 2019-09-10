«ПСЖ» хочет избавиться от Неймара в январе
Нападающий «ПСЖ» Неймар может покинуть французский клуб в зимнее трансферное окно.
Фото: Aurelien Meunier - PSG / Contributor / PSG / Gettyimages.ru
Бразилец не смог покинуть Париж в летнее трансферное окно, несмотря на то что слухи активно связывали его с «Барселоной». Теперь спортивный директор «ПСЖ» хочет провернуть сделку с Неймаром в зимнее трансферное окно. Это связано с тем, что из-за фигуры 27-летнего футболиста на французский клуб идёт много давления от фанатов и общественности, поэтому было принято принципиальное решение избавиться от проблемного, по мнению парижан, игрока. Вторым претендентом на Неймара выступает мадридский «Реал», информирует sport.es, ссылаясь на Tuttosport.
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