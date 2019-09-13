Томас Тухель: рассчитываю на Неймара в матче со "Страсбуром"

Нападающий "ПСЖ" Неймар может сыграть в матче 5-го тура французской Лиги 1 со "Страсбуром", сообщил главный тренер парижан Томас Тухель."Да, я рассчитываю на Неймара завтра. Я очень рад, что трансферное окно закрылось. Теперь все прояснилось. Неймар теперь он может сосредоточиться на "ПСЖ". Нам не хватает Кавани и Мбаппе, поэтому было важно, чтобы Неймар вернулся. Он игрок "ПСЖ", и поэтому доступен для нас. Он провел хорошую тренировку и готов", - цитирует Тухеля Le10sport.com.