Андер Эррера: Неймар - кандидат на получение "Золотого мяча" наряду с Мбаппе

Полузащитник "ПСЖ" Андер Эррера признался, что очень рад выступать в одной команде с нападающим Неймаром. Минувшим летом Эррера на правах свободного агента подписал с парижанами 5-летний контракт."Неймар — один из пяти лучших игроков мира. Он кандидат на получение "Золотого мяча" наряду с Мбаппе. Для меня это огромный опыт и счастье — играть рядом с ним. У меня есть отличная возможность научиться чему-то новому, играя с Неймаром, Мбаппе и Марко Верратти, который, по моему мнению, вскоре может стать лучшим полузащитником мира", - цитирует Эрреру Goal.