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Во Франции решили больше не разыгрывать Кубок лиги

Кубок французской лиги по футболу не будет проводиться со следующего сезона.

Такое решение сегодня принял организатор турнира — Профессиональная футбольная лига Франции после того, как не смог договориться о телетрансляции матчей.

Трофей разыгрывался с 1994 года исключительно среди профессиональных клубов. Обладатель Кубка лиги получал путевку в Лигу Европы. Больше остальных турнир выигрывал "ПСЖ" — 8 раз. Действующим победителем Кубка является "Страсбур".

Таким образом, среди топ-чемпионатов Европы теперь лишь Англия проводит два кубковых турнира.

Sport24.ru


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Теги: Лига 1
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