Во Франции решили больше не разыгрывать Кубок лиги

Кубок французской лиги по футболу не будет проводиться со следующего сезона.Такое решение сегодня принял организатор турнира — Профессиональная футбольная лига Франции после того, как не смог договориться о телетрансляции матчей.Трофей разыгрывался с 1994 года исключительно среди профессиональных клубов. Обладатель Кубка лиги получал путевку в Лигу Европы. Больше остальных турнир выигрывал "ПСЖ" — 8 раз. Действующим победителем Кубка является "Страсбур".Таким образом, среди топ-чемпионатов Европы теперь лишь Англия проводит два кубковых турнира.