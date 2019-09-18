Кубок французской лиги по футболу не будет проводиться со следующего сезона.
Такое решение сегодня принял организатор турнира — Профессиональная футбольная лига Франции после того, как не смог договориться о телетрансляции матчей.
Трофей разыгрывался с 1994 года исключительно среди профессиональных клубов. Обладатель Кубка лиги получал путевку в Лигу Европы. Больше остальных турнир выигрывал "ПСЖ" — 8 раз. Действующим победителем Кубка является "Страсбур".
Таким образом, среди топ-чемпионатов Европы теперь лишь Англия проводит два кубковых турнира.
Sport24.ru
Во Франции решили больше не разыгрывать Кубок лиги
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