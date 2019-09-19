Кака: Неймар может быть лидером "ПСЖ". Он проведёт отличный год

Бывший полузащитник национальной команды Бразилии Кака поделился мнением о ситуации с нападающим "Пари Сен-Жермен" Неймаром, который минувшим летом пытался вернуться в каталонскую "Барселону"."Думаю, для Неймара хорошо, что он остался в "ПСЖ". Это хорошо как для него, так и для клуба. "ПСЖ" всегда старается построить отличную команду, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Неймар может быть лидером. Думаю, он проведёт отличный год", - цитирует Кака Sky Sports.