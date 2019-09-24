Александр Головин открыл счёт в матче с "Ниццей"

Российский полузащитник "Монако" забил первый гол в дерби лазурного берега и свой первый мяч в текущем сезоне.



Александр Головин хлёстким ударом в ближний угол вывел свою команду вперёд на 29-й минуте матча с "Ниццей", а следом Ислам Слимани во второй раз поразил ворота соперника, но после видеопросмотра гол был отменён.



А вот взятие ворот в исполнении Головина было засчитано, россиянину ассистировал Сеск Фабрегас.