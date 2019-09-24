Головин оформил дубль в матче с "Ниццей" и сделал голевую передачу!

В матче 7 тура чемпионата Франции российский полузащитник "Монако" во второй раз вывел свою команду вперёд.



При счёте 1:1 на 74-й минуте Ислам Слимани придержал мяч в чужой штрафной и дождался, когда в неё по центру ворвётся Головин. Александр определил всех соперников и перебросил вратаря "Ниццы". А уже на 80-й минуте россиянин перехватил мяч на чужой половине поля и сделал голевую передачу на Виссама Бен Йеддера.