Александр Головин — первый россиянин за 25 лет, оформивший дубль в матче французской Лиги 1

Полузащитник "Монако" Александр Головин стал главным героем матча 7-го тура чемпионата Франции против "Ниццы".

Фото: официальный сайт ФК "Монако"

Россиянин оформил дубль и отдал голевую передачу, что помогло его команде одержать первую победу в сезоне — 3:1.Головин стал первым российским футболистом с 14 октября 1994 года, забившим два гола в одной встрече французского чемпионата. 25 лет назад Александр Мостовой, выступавший за "Страсбур", оформил дубль в матче с "Сошо".Для Головина это первые результативные действия в текущем сезоне в составе "Монако". Монегаски набрали 6 очков и поднялись на 17-е место в турнирной таблице Лиги 1. В следующем туре "Монако" дома сыграет с "Брестом". Встреча состоится 28 сентября, начало — в 21:00 мск.