Французские издания оценили игру Головина в матче с "Ниццей" на 9 баллов

Ведущие французские издания высоко оценили игру российского полузащитника "Монако" Александра Головина в матче 7-го тура Лиги 1 с "Ниццей".23-летний россиянин помог своей команде одержать первую победу в сезоне, он стал автором дубля и голевой передачи. "Монако" победил со счётом 3:1 и покинул зону вылета в турнирной таблице.L’Equipe и Nice Matin оценили игру Головина на 9 баллов. По версии обоих изданий, Головин был лучшим игроком матче. При этом лишь один игрок "Монако", форвард Ислам Слимани, получил 8 баллов. Остальные одноклубники Головина были оценены ниже.