В краже дорогих часов форварда "Ниццы" Дольберга подозревают его одноклубника

Стали известны некоторые подробности инцидента, произошедшего с нападающим "Ниццы" Каспером Дольбергом.На прошлой неделе СМИ сообщили, что у датчанина из раздевалки команды пропали наручные часы стоимостью 70 тысяч евро. По информации L’Equipe, главным подозреваемым в совершении кражи на данный является одноклубник Дольберга Ламин Диаби.В случае доказательства вины француза "Ницца" расторгнет с ним контракт. Диаби будет обязан дать показания и побывать на слушаниях, на которых клубное примет дальнейшее решение.