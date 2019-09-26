Игрок "Ниццы" признался в краже дорогих часов у Дольберга

Нападающий "Ниццы" Ламин Диаби Фадига сознался в том, что украл часы у одноклубника Каспера Дольберга, сообщает AFP.Дорогостоящие часы у 21-летнего датчанина пропали из раздевалки во время тренировки 16 сентября. Дольберг заявил о произошедшем в полицию.О том, что Диаби Фадига, находящийся в системе "Ниццы" с 13 лет, подозревается в краже, французские СМИ сообщили сегодня.Теперь стало известно, что молодой футболист в присутствии своих адвокатов признал, что он украл часы у одноклубника. Диаби Фадига извинился перед клубом и Дольбергом. 18-летний форвард пообещал возместить Дольбергу ущерб. Стоимость украденных им часов оценивается в 70?000 евро.