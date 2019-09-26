Леандро Паредес может уйти из "ПСЖ" зимой

Полузащитник "ПСЖ" Леандро Паредес может покинуть парижский клуб во время зимнего трансферного окна. Как сообщает Le Parisien, тренерский штаб парижан недоволен нынешним уровнем игры экс-хавбека "Зенита".Слухи о возможном уходе Паредеса появились минувшим летом. Французские СМИ сообщали о том, что Леандро может покинуть парижский клуб и вернуться в "Зенит". Однако сам футболист заявил, что никуда уходить не намерен.Паредес перешел из "Зенита" в "ПСЖ" зимой 2019 года, подписав 4-летний контракт. В текущем сезоне 25-летний хавбек сыграл за парижан 5 матчей во всех турнирах, в которых результативными действиями не отметился.В "Зенит" Паредес перебрался летом 2017 года из "Ромы" за 23 миллиона евро. За сине-бело-голубых полузащитник провел 61 матч, забил 10 мячей и сделал 15 голевых передач.