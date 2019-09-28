» » Александр Головин: меня не волнуют мои голы, это не самое главное. "Монако" важнее

Александр Головин: меня не волнуют мои голы, это не самое главное. "Монако" важнее

Полузащитник "Монако" Александр Головин рассказал о том, что успех команды для него важнее, чем личные достижения.
Фото: официальный сайт ФК "Монако"
Российский футболист стал главным героем матча 7-го тура чемпионата Франции против "Ниццы" (3:1), забив два гола и отдав результативную передачу.

"Меня не волнуют мои голы, это не самое главное. Важнее всего, чтобы "Монако" вернулся на вершину. Возможно, если бы я был выходцем из Европы, адаптация далась бы проще. Я ни с кем не советовался, когда принимал решение о переходе в "Монако". Многие люди делились своими мыслями: Слуцкий, Черчесов, Гончаренко. У всех было разное мнение", — приводит слова Головина официальный сайт Лиги 1.


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Теги: Головин Монако Лига 1
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