Томас Тухель: Мбаппе вышел на поле и изменил игру

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель после победы над "Бордо" (1:0) в 8-м туре Лиги 1 похвалил форварда Кильяна Мбаппе.



"Мбаппе изменил игру после выхода на поле. Хотя у него было три шанса, и он не забил (смеется). Это был один из лучших выездных матчей "ПСЖ", мы имели очень много моментов. Это был большой вызов, и я очень счастлив результату. Единственное, что мы забили только один гол. Мбаппе немного устал, но он будет играть с "Галатасараем", - цитирует Тухеля Canal+.