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Неймар сравнил отношения с фанатами и отношения с девушкой

Нападающий французского "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар высказался касательно своих отношений с фанатами клуба. Об этом сообщает Get French Football News.

Бразилец пообещал отдавать всего себя на поле, играя за столичную команду.

"Мои отношения с болельщиками парижского клуба похожи на отношения с девушкой. Когда наши дела идут плохо, мы не разговариваем. С большим уважением и доверием мы относимся друг к другу. Я отдам всего себя на футбольном поле для успеха нашей команды", — сказал Неймар.

"Газета.ру"


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Теги: Неймар ПСЖ Лига 1
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